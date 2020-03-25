25日凌晨，搭載出口歐洲防疫物資的X8020次中歐班列在大陸阿拉山口口岸換裝出境，駛向西班牙。

X8020次中歐班列於21日晚從浙江義烏發車，終點為西班牙馬德里市。列車搭載的防疫物資包括11萬餘個醫用口罩和766套防護服，共計70餘箱。在大陸境內最後一站阿拉山口口岸，從進站到放行，中歐班列需經過鐵路部門的票據辦理、車輛編組和海關部門的監管核封等多道程序，為壓縮防疫物資在邊境口岸的滯留時間，各部門都開通了綠色通道，對本次列車進行優先辦理。

在多部門協同作業的過程中，鐵路與海關部門的票據流轉因涉及多部門並需與哈薩克多斯特克站進行票據對接，因此耗時最長。為提高工作效率，鐵路部門提前與代理單位溝通，實現了貨物票據提前預審，票據流與車輛流的平行作業有效加快了班列放行速度。

西班牙馬德里是義烏中歐班列在歐洲的大本營，也是各國貨物沿絲綢之路經濟帶實現貿易往來的重要集散地，自2014年11月18日義烏-馬德里首趟中歐班列開行以來，呈現出跨越式發展的態勢，開行線路增至11條。

(旺報 )