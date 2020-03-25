金門縣府規畫投入10億元，執行紓困和振興地方經濟方案。楊鎮浯縣長期待搭配中央計畫與資源，起到復甦產業的加乘作用，協助鄉親度過這一波難關。（李金生攝）

縣府秘書長陳朝金在今天的「產業紓困振興工作小組」第5次會議中，要求各單位辦理研習時，務必做好風險評估，並透過課程設計、環境規劃和防疫宣導，嚴防群聚感染的發生。（縣府提供）

新冠肺炎疫情重創地方產業，金門縣府規畫投入新台幣10億元搭配中央計畫與資源，全力推動紓困及振興方案，希望帶來復甦產業的加乘作用，協助鄉親度過這一波難關。

楊鎮浯縣長關懷鄉親困境，指示在行政處統籌規畫下，分階段執行「疫情中-紓困救急」、「疫情後-刺激消費」及「續行推動-產業輔導升級」等3大方案，自2月中旬起已召開5次會議，規畫管考紓困及振興方案的推動進度。至今具體成果包括開設紓困專案辦公室、電話諮詢專線及網頁專區外，並開辦「以訓代賑」培訓課程等紓困措施，期待攜手相關從業人員及業者突破困境，達到穩就業、助企業、興產業的3大目標。

縣府秘書長陳朝金在今天的「產業紓困振興工作小組」第5次會議中，要求各單位辦理研習時，務必做好風險評估，並透過課程設計、環境規劃和防疫宣導，嚴防群聚感染的發生。

針對遊客持續銳減，縣府也爭取金門國家公園委外經營民宿減收租金，已獲內政部營建署採納辦理。縣府同時全面彙整縣有土地出租、委外經營以及BOT等案件，並在多面向聽取業者建議，將參考其他縣市及中央作法，並考量地區特性，推出「金門版」減收租金或延長租期辦法。

另在地方稅延期或分期繳納，以及核實調降商家房屋稅及娛樂稅方面，金門縣稅務局也已公告相關辦法，並輔導業者辦理中。

縣府提醒，個人、業者或團體如有疑難，可至金門縣政府全球資訊網／公告資訊／紓困振興專區查詢相關資料外，也可電洽觀光產業紓困諮詢辦公室(082-372267)、社會處失業及無薪假勞工諮詢櫃台(082-373291)、建設處產業諮詢服務三創平台(082-316177)、及地方稅延繳或分期繳納諮詢窗口(082-325197)，有專人提供服務。

(中時 )