自從新冠肺炎爆發以來，不斷湧現「肥料將短缺」的謠言，造成全台各地都出現「肥料搶購潮」，因此，農委會緊急出面闢謠並於16日啟動肥料預購措施，目前正值稻作施肥期，嘉義縣有農民17日登記後，遲遲等不到肥料，急得跳腳；農糧署農業資材組農機肥料科科長陳麗玉表示，今明2天將預購量陸續分配到各農會，請農友寬心。

陳麗玉指出，台肥產能有限，近日已加緊生產，預計今明2天將預購量逐日分配到全台各農會，再過幾天就會配到農友手上；若是急用肥的農友，她建議可用單質肥料進行混拌成複合肥料，農糧署有獎勵拌肥，氯化鉀及寶粒磷每公斤獎勵1元，農友可依台肥製作的拌肥指南及配方，完成各種複合肥混拌施用。

嘉義縣朴子市農會表示，以往1、2月賣出的肥料量為9000多包，但今年2月中旬到3月中旬已賣出1萬包，在預購制之前，有農民擔心二期作沒有肥料可施，因此提早來購買，16日協助農民預購的肥料已送來，但17日登記的量卻至今仍未收到，許多稻農反映，一期稻作已經開始要進行穗肥，但一直都買不到。

嘉義縣鹿草鄉農會也表示，每天一早許多農友就會來排隊買肥料，目前最需要台肥寶效39號、43號及硝磷基黑旺特5號，現階段只能請農民排隊、登記，到貨後會立即通知他們來領取。

(中時 )