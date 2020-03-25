日月光投控（3711）25日宣布，已經正式接獲中國大陸國家市場監督管理總局反壟斷局（前身為中國商務部反壟斷局）通知，解除日月光與矽品共組控股公司限制條件。日月光表示，前述限制解除後，日月光與矽品將能進行更緊密的合作，提升日月光投控營運綜效及研發能量。

封測雙雄日月光及矽品2016年決定合意整併並籌組日月光投控，中國商務部在2017年11月24日以附加限制性條件形式批准日月光收購矽品股權，限制性條件包括在24個月的限制期內，維持日月光及矽品的獨立競爭者法人地位不變，限制期內控股公司行使有限股東權利，不歧視的向客戶提供服務及不會限制客戶選擇其他供應商等。

日月光投控表示，日月光及矽品於2016年6月30日宣布共組日月光投控，並於2017年11月24日獲得反壟斷局的附條件核准，要求日月光與矽品在一定期間內必須採取維持各自獨立營運的相關措施，包括管理獨立、財務獨立、人事獨立、定價獨立、銷售獨立、產能獨立、採購獨立等。

隨著中國反壟斷局正式通知日月光投控，解除日月光與矽品共組控股公司限制條件，日月光投控可開始進行實質上的整合。據了解，日月光及矽品短期內仍將維持兩家獨立營運的封測廠營運模式，會先在先進封裝技術研發、設備及材料採購等方面進行整合，一來可減少重複的研發投資及產能建置，二來則可以藉此提高毛利率並降低營業費用，進一步提升獲利能力。

(工商 )