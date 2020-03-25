桃園市50歲張姓男子，在觀音山區承租鐵皮屋作為製毒工廠，由他出資和「技術指導」，41歲倪姓男子負責尋覓地點並承租，39歲李姓男子專責製造和品管，3人在山區製出160公斤K他命和211公斤半成品，總市價高達2億元，而警方早已鎖定該工廠，昨日攻堅逮捕3嫌，全案依毒品罪嫌移送法辦。

據了解，張男去年底就開始謀劃該工廠，他對製造毒品極具經驗，會利用大鐵鍋隔水加熱，讓毒品能產出以減少失敗率，他自以為山區隱密，能神不知鬼不覺製造毒品，但新北市刑大早已接獲線報，4個月前就開始蒐證，昨日攻堅將3嫌逮捕。

警方在廠房內起獲160公斤K他命、211公斤半成品、先驅原料甲麻黃素3公斤，以及大批製毒工具等證物，總價值高達2億元，所幸毒品尚未流入市面造成更大危害。張男起初不願承認犯行，面對警方訊問閃爍其詞，但李倪咬定自己是受張嫌僱用，警方則依毒品罪嫌將3人移送法辦。

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(中時電子報)