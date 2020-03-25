董至成回娘家，錄製民視《綜藝大集合》。（民視提供）

董至成（小董）2月爆出與老婆羅若云（Theresa）21年婚姻觸礁鬧離婚，董嫂隨後也被爆疑與游泳女教練交往。董至成25日回「娘家」民視錄《綜藝大集合》，直呼像回到家一樣溫暖。一提到婚姻現況，他苦笑表示，事件曝光至今只見過羅若云兩次，離婚協議程序現已交由兩造律師處理，兒子監護權及房產還談不攏，「相信很快會有結果，我也有時間上的壓力，如果中國大陸疫情控制住，我要回去拍戲，因為我是有簽了約的」。

董至成說，他看到胡瓜就想到自己結婚那天，瓜哥是證婚人，「結果第二天他就離婚！以後大家慎選證婚人！」他故意尊稱胡瓜「學長」，還問對方：「婚後財產是一人一半嗎？」他透露，過去購買的內湖住家、一間房地產與一間在板橋的店面都登記在羅若云名下，總價值近億元，談離婚期間，他才知道先前購買的房地產早被羅若云賣掉，獲得的4000萬元已被拿去投資，他感嘆賺的錢都用在家庭，過去生活花費都是向羅若云領零用錢，自己連信用卡、提款卡都沒用。他希望對方將總價值分一半給他，讓他不至於人財兩失。

至於老婆被爆外遇女教練，他接受平面記者訪問時說，雖然自己不願意相信這個事實，但很多人閒言閒語，「有聽健身房的人說，越聽越覺得有這件事，這也是外遇，只是對象不是男生，給我這個綠帽戴，太感謝了！這僅次於當年高凌風、老婆跟眼鏡張一樣，這是粉綠帽。」但接受電子媒體訪問時，他又改口說可能是爆料的人別有心機 、居心叵測，「我們在一起20多年，我會不知道她喜歡男的女的嗎？也許在我不在這段時間，有人像閨蜜一樣很體貼、陪她度過孤獨的時候，但這都不是什麼多元成家或女女戀，我也試著在了解這個事」。

董至成說，兒子還被要求「不要與爸爸聯繫」，讓他非常難過，「他媽媽叫他不要理我、不要跟我出去，看到電話也叫他不要接」。他說胡瓜日前請他吃飯時聊了很多，他慢慢可以釋懷，也將重心轉移，「要對方看得起你，就是要活得比她更好，也要讓小朋友看到，覺得爸爸狀況很好、還一直拍戲，還是很紅的！」

他回想「被離婚」之初的心情：「我也很愣了一下，想說為什麼，就因為我沒有回來跟她吃年夜飯，就有這麼大的反彈情緒？」但他坦承或許冰凍三尺非一日之寒，「我有我不好的地方，我太太也有，可能她覺得她忍受這麼多年，她不想再當董太太了吧，或壓力很大，才會有兩者認知不同。無法走到最後，這是我覺得最遺憾的事情」。他也說，離婚消息曝光後，兩邊媽媽都捨不得，「我媽媽每天吃高血壓的藥，現在也需要吃安眠藥。丈母娘也是，還說要找機會出來談一下」。

(中時 )