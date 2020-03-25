翻拍經典偶像劇《王子變青蛙》之作《致我們暖暖小時光》，找來爆紅女星邢菲與長腿男星金澤主演。特別的是，該劇邀請趙小僑演出邢菲的媽媽，而她曾演出《王子變青蛙》的女二，她透露開拍的第一場戲，整場戲從頭到都在罵人，一邊要罵邢菲一邊要罵董哥（董至成），「罵到我上氣不接下氣，喘到不行。」

趙小僑在《忘記你記得愛情》演邢菲的媽媽。（圖／WeTv）

趙小僑自認演起來相當過癮。問她是否是虎媽？她回：「平常扮演黑臉角色。」笑說老公劉亮佐人太好，「雖然常常唸兒子劉子銓，但我想他還是很愛我的。」

邢菲（左）救溺水的金澤。（圖／WeTv）

趙小僑透露在接演之前猶豫了許久，自認觀眾對她演員的印像大多是比較文靜或是酷酷的，這次完全有別於以往演過的角色，除飾演媽媽這個角色外，這部劇又是喜劇，喜劇也是自己最不擅長的，後來發現演員的生命和能量的累積必須跟著歲月去成長及變化，「對我來說也是做了一個新的嘗試。」希望藉由這次挑戰能讓自己戲路變的更廣。

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(中時電子報)