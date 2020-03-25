鴻海集團面板事業再攻下一城，集團旗下日本夏普（Sharp）今（25）日公告與NEC達成協議，將收購NEC旗下面板解決方案事業單位NEC Display Solutions，NDS）66％的股權，投資金額為92.4億日圓（約合新台幣25.3億元），雙方預計7月1日完成作業。

在夏普的公告中指出，NDS主要布局B2B的LCD面板、專業投影機，以及數位相機與影像相關解決方案，同時夏普也積極布局LCD面板、電子白板、專業投影機和8K相關設備。從市場來看，NDS在歐洲和北美市場有不錯的表現，與夏普在日本市場具有優勢，認為雙方可以互補且合作產生綜效。

NDS位於東京三田，根據日本媒體報導，NDS在2018年合併營收達973億日圓（約合新台幣267億元），規模大於夏普同類業務2倍。未來NEC仍將持有34％NDS的股權，夏普與NEC將共同經營NDS，也將一起推動8K+5G的生態圈。

目前商用顯示器市場以三星電子市占27％世界第一，其次為LG, 市占12％，而夏普加上NEC將成為世界第三，全球市占達到9％。

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(中時電子報)