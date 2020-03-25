AH-64E攻擊直升機及OH-58D戰搜直升機，降落台北大學。軍聞社提供

陸軍269旅實施城鎮作戰實地演練。軍聞社提供。

今天是國軍第一季「戰備訓練實兵演練」第3日，陸軍北部地面部隊在多地同步演練，包括4部M60A3戰車駕駛於宜蘭員山街道；AH-64E攻擊直升機及OH-58D戰搜直升機，前往臺北大學降落；還有戰、甲車隱蔽在倉庫中，進行城鎮戰。

根據軍聞社報導，陸軍蘭陽地區指揮部戰車營今日執行「戰力防護」實兵操演，4部M60A3戰車駕駛於宜蘭員山街道，順利機動至戰術位置實施隱掩蔽。

陸軍航空601旅則派遣AH–64E攻擊直升機及OH–58D戰搜直升機，由龍潭基地起飛前往臺北大學，執行戰備任務訓練疏散暨戰力整補課目演練。

陸軍機步269旅實施戰、甲、輪車戰術機動，迅速進入戰術位置，進行戰力防護操演，強化隱蔽掩蔽保存戰力，以奪得作戰先機。因臺灣各地區都市密集，城鎮中的建築物都是作戰場域，269旅也實施城鎮作戰演練，強化樓層、房間、廊道等限制空間作戰能力及射擊動作，磨練官兵對突發狀況處置及應變制變能力。

(中時 )