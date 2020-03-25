美股報復性反彈激勵，台股連兩天狂飆逾750點，今（25日）收盤指數站回9644點，多方再度拿下發球權，目前台股期貨夜盤續漲，最高衝上9788點。分析師指出，這波屬於籌碼落底的跌深反彈，來得又快又急，若逼近9900至萬點附近，解套賣壓會相對沉重，投資人宜小心應對。

新冠肺炎疫情持續延燒，國際股市歷經一波慘烈殺戮後，近兩日似有止穩跡象，除了美股周二飆漲11%，也帶動亞洲股市周三持續強彈，大多站回10日線，台股也重返9600點以上。

從技術面來看，摩爾證券投顧分析師張嘉軒表示，台股本波從農曆年前12197高點修正至波段低點8523共跌3674點，在全球央行積極救市情況下，展開跌深反彈，按照反彈黃金切割率0.382*3674=1403，8523+1403=9926，若以弱勢反彈0.382條件計算，本波台股有機會彈至9926，而9926也是3月13日爆出最3036億巨量的相對位置，也就是說彈至9926附近會先有解套賣壓出籠。

「若以反彈黃金切割率0.5*3674=1837，8523+1837=10360，大約是目前接近大盤月線的位置，並非不可能，前一次大型股災在2015年從10014修正到7203之後，先行中級反彈一波至8871，就有來到反彈黃金切割率0.5的位置。」

張嘉軒指出，再以日經指數已經先反彈到月線，若能配合後續歐美疫情有逐漸和緩，那麼就有機會進一步反彈至10360，只不過從8523彈升至今天（25日）高點9722，短線已強彈近1200點，屬於籌碼落底的跌深反彈，來得又快又急，但若接近9900至萬點附近，解套賣壓將殺出，因此反彈之路就會逐漸受到阻力，投資人宜步步為營。

中華財經台分析師張家豪也表示，台股若V型反轉，5日均線及3月19日收盤價8681不宜再同步跌破，否則先將下跌趨勢扭轉為區間盤整，才是金融市場穩定機制的首要目標。

他提醒，全球的疫情發展仍是影響股市的變數，金融市場不宜過度管制，應保持其流動性，否則修正的時間及幅度將再度擴大，投資人保護好自己的本金耐心應對為上策。

(中時電子報)