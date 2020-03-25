韓星李姝雨反派演很大，在戲劇《逆流而上的愛情》中飾演與富二代搞不倫的大明星，因為一場意外誣陷女主角姜成妍，頂著被打腫的鼻子控告姜對她行使暴力，諸多行徑讓觀眾看得生氣，李透露其實她演反派令家人很傷心，每次看了都嘆氣。

劇中李姝雨是富二代公子的外遇對象，還意外將人撞傷，為了撇清罪責誣告對方，這個角色讓李成了名符其實的惡女，另有場被前輩演員揪著頭髮罵的戲讓她記憶猶新，直言頭髮真的被揪得很痛，但她也因為這鮮活的角色設定，不爽的時候可以大吼大叫，演起來非常到痛快。

演反派固然過癮，但卻也讓家人不敢認親，李姝雨說爺爺、外公外婆都很關注她的作品，尤其外婆心地很善良，每次看到她眼裡乖乖又漂亮的孫女，在電視裡大吼大叫又討人厭就嘆氣連連，在外面跟其他朋友聊天時，都不敢承認那個女演員就是她的孫女。

李姝雨還開了YouTube頻道，令觀眾驚訝的是，她竟然十八般武藝樣樣都行，像是編織、煮咖啡、做衣服、運動，她說其實自己不喜歡運動，是為了增強體力才勉強運動的。《逆流而上的愛情》於緯來戲劇台晚間8點至10點播出。

(中時 )