川普政府推行的2兆美元振興經濟紓困案宣布於美國國會過關後，美股3大指數期貨由黑翻紅，一度上漲超過700點，歐股早盤也勁揚逾5%，BBC報導，克萊倫斯宮(Clarence House)證實，英國王儲威爾斯親王(Prince of Wales)查爾斯王子(Prince Charles)得到新冠肺炎，這也讓市場投資人意識到，疫情對經濟衝擊仍未消散，歐股急挫，美指期拉回700點漲勢，由紅翻黑，美指期一度下跌190點。

截至台北時間25日晚間7點03分，道瓊指期下跌190點或0.92%、暫收20418點；標普500指數期貨下跌35.25點或1.45%、暫收2402.75點；那斯達克100指數期貨下跌108.5點或1.44%、暫收7446.25點。

隨著亞股全面收紅，歐洲STOXX 600指數25日早盤也持續上漲5%，但隨著新冠肺炎疫情的憂慮情緒又燃起，歐洲STOXX 600指數漲勢收斂，目前上漲2.56點或0.85%、暫收303.98點，英國股市翻黑，下跌0.73%，法股下跌0.25%，德國昨日公布3月服務業PMI跌至34.5，比金融海嘯之際還慘，讓德國經濟蒙上一層陰影，德股下跌2.82%。

(中時電子報)