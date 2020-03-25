東京都25日又有41人確診感染新冠肺炎，打破單日最多確診人數的紀錄。東京都知事小池百合子25日晚間緊急召開記者會，強調東京都已面臨「感染爆發的重大局面」，故呼籲民眾配合，本周末盡量避免非緊急、非必要的外出，以防止疫情擴大。

東京都過去單日確診人數大多為個位數，進入本周之後，23日16人、24日17人、25日增加到41人，3天加起來共74人，預估東京都的確診數將突破200人。

東京都24日確診的患者當中，有10人左右是位於台東區的永壽綜合醫院的護士、病患等，不排除已發生院內感染的可能性。

小池25日在記者會上表示，25日確診的41人當中，有11人是在永壽綜合醫院感染的，其餘30人當中有5人近期曾出國。小池呼籲，希望都民合作防止疫情擴大，要採取有危機意識的行動，盡量避免在密閉空間、接觸密集的人，與人近距離的密切接觸。

小池強調，現在正面臨感染爆發的重大局面，希望東京都民有自覺，有共識，一起對抗疫情。

小池23日在記者會上曾表示，「依疫情的發展，今後可能出現不得不採取封城等強有力的措施的情況」，即疫情失控時也可能考慮封城。

此外，日本外務省25日將全球各國的「危險警示」提升至「第2級」，即要求國民應避免非必要、非緊急的出國。這也是日本首次針對全世界所有國家發布危險警示。

(中時電子報)