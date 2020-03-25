海巡署長陳國恩（右）專程南下坐鎮指揮並主持專案會議。（陳淑娥攝）

海巡署偵防分署24日逃脫6名越南籍偷渡犯，經專案小組30個小時追緝，25日分別在台北及南投緝獲2人。其中，黃義強因走投無路在台北投案，阮文二在南投親戚家被查獲時，狂吞藥丸企圖輕生，目前戒護送醫檢查中，專案小組全力追緝在逃4人。

偵防分署連江查緝隊21日在屏東小琉球外海，查獲越南籍偷渡犯31名，留置期間，有6名嫌犯趁隙脫逃，25日緝捕2人到案，海巡署長陳國恩專程南下坐鎮指揮，並主持專案會議。

海巡署副署長許績陵指出，專案小組針對留置室附近交通要道、車站或可能藏匿處所實施擴大搜索，協請警方調閱路口監視畫面進行分析比對，最後策動嫌犯黃義強於25日12時許在台北市投案。

另名嫌犯阮文二則藏匿在南投市親戚家，專案小組於14時25分查獲阮及陳姓接應嫌犯，在進行攻堅後，阮畏罪狂吞胃藥企圖尋短，為慎重起見，已由專案小組戒護送醫院檢查。

針對黃義強為何肯投案，海巡署偵防分署副分署長黃世賢表示，應是沒有人敢收留他，在走投無路及承受壓力下才出面。

偵防分署指出，兩名到案嫌犯經量測體溫後未有發燒或咳嗽情形，其餘留置室25人，每兩小時量測一次體溫，請民眾勿過度恐慌，並呼籲避免與不明人士接觸，若發現可疑，立即通報118或110報案專線。

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