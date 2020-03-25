櫃買中心長期以來扮演新創企業的後盾，即使目前防疫期間，持續對新創企業服務，今（25）日與勤業眾信、數位時代共同舉辦的「Startup Morning Talk-創業點滴」座談活動，首度以網路直播方式，與新創企業一同分享創櫃板如何成為創業之路的助力及分享創業應知的大小事，內容精彩豐富，廣受觀眾好評。

櫃買中心新創發展部陳麗清經理舉出創櫃板有許多好處，包含籌資成本低、免費輔導建立制度且舉辦業務及投資媒合會提昇業務及知名度等。勤業張鼎聲會計師表示，勤業新創事業服務團隊提供創業不同階段所需資源，包含透過課程建立創業家財務判斷能力並做出合乎預期的財報，另外透過每月Morning Pitch媒合大企業與新創企業。

創業就是不停與時間賽跑，希望在快速演變的趨勢中站穩腳步。資廚管顧公司（iCHEF）共同創辦人吳佳駿認為面對嚴峻的創業環境，創業者應重新評估市場狀況及擁有資源並進行適度調整，亦建議可依需求主動申請政府相關創新研發補助案或青創貸款。

創櫃板公司元皓能源創辦人吳志賢也分享登錄創櫃板後專注紫外線殺菌產品，而創櫃板協助提供必要資金活水，對公司的擴展有很大助益，包括其另一個創櫃公司元健大和主要發展雲端助聽器產品，從創業初期1個服務據點，到目前已有15個服務據點，使得公司在這一波新冠肺炎疫情下，能夠服務更多的客戶，若當初沒有登錄創櫃板，公司可能沒有如此好的機會，同時也提到登錄創櫃板後，公司制度建立、提高員工向心力、營業額快速成長等助益。

Meet創業小聚社群行銷總監陳凱爾指出目前新冠肺炎疫情衝擊經濟，鼓勵新創企業超前部署，包含網路、數位等基礎設備準備及向勤業或櫃買中心等專業組織諮詢，並期政府在這段疫情期間能協助新創企業紓困，另談到長遠來看，為擴大台灣國家新創品牌「Startup Island TAIWAN」的識別度，政府應結合新創團隊及專業組織進行資源整合，攜手打造 「新創國家隊」，完善臺灣新創生態圈，新創企業更可多加運用這個品牌進軍國際，讓台灣新創變得更好。

本次活動影音檔亦置於櫃買中心官網影音專區，投資大眾可上線點閱（http://www.tpex.org.tw 首頁\最新訊息\櫃買影音\教育宣導影片）。

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