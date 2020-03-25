美政府祭經濟刺激方案，激勵美股24日站回兩萬點，國內投資人也可藉指數型美股ETN參與美股行情；由統一推出的「統一MSCI美國低波動N（020015）」、「統一MSCI美國資訊科技N（020016）」將於27日掛牌上市，分別具跟漲抗跌與獲利攻擊特性，參考價10元，且省去開複委託，以及匯差時差等成本與不便。

統一證券金融商品部指出，統一MSCI美國低波動N包含了美國11個產業中的207檔經典股，涵蓋範圍廣，足以分散風險；成分股除了低波動外，亦兼顧成長動能，跟漲抗跌特性明顯，各方指標皆優於大盤，可謂美股存股首選。

而統一MSCI美國資訊科技N，則是集中火力在美國大型與中型資訊科技類股，包含Apple、Visa、NVIDIA等前十大成分股占比即超過62％，近五年總報酬率更較納斯達克指數多出近39％，可謂獲利攻擊型的代表。

統一證券指出，以Invesco納斯達克100指數ETF（QQQ）與iShares MSCI台灣ETF（EWT）做比較，近十年QQQ無論是年化波動率或年化報酬率，表現皆比台股出色，其中，年化報酬率更大幅超越台股，長線來看，美股表現遠勝台股，顯見其引領世界的強勢地位。

統一證券補充，ETN相較於內扣費用沉重的ETF，僅收年管理費，公開透明，較ETF更能跟緊指數走勢。

(工商 )