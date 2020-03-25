上銀集團旗下大銀微系統去年因新台幣兌美元匯率升值，認列匯損2千萬元，對EPS影響約0.2元，去年度EPS為0.32元，董事會決議每股配發現金股利0.04元、股票股利0.06元，合計每股配發現金及股票股利0.1元，配股配息率為31.25％。大銀3月恢復加班，營運可望優於2月，今年營收將呈現逐月成長。

大銀去年合併營收因中美貿易戰影響而下滑，獲利又均遭新台幣兌美元匯率升值侵蝕，比前年減少。大銀去年合併營收20.4億元，第四季認列匯損7百萬元，去年匯損2千多萬元，對EPS影響約0.2元，致使去年本期淨利0.4億元，淨利歸屬母公司0.35億元，EPS為0.32元，董事會決議每股配現金股利0.04元、股票股利0.06元，合計配發0.1元現金及股票股利，會中也決議6月24日召開股東會。

上銀集團旗下上銀及大銀兩公司，今年2、3月均接獲來自醫療器材、半導體設備或電子業短急單，大銀及上銀今年合併營收可望逐月好轉，全年營收有機會優於去年。

(工商 )