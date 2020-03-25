PCB廠楠梓電（2316）25日公告為調整資本結構及提升股東權益，擬辦理現金減資退還股東股款，預計消除股份20,304,504股，減資比率10％，減資後股本約18.27億元。同日公司也公告董事會通過決議，預計配發現金股利0.5元。

楠梓電產品應用包括汽車、工業、網通、消費性電子產品等，公司先前曾表示，雖然手機產業成長放緩，但隨著5G時代的來臨，包括伺服器、大量小型基地台、儲存設備等都是需求所在，除了帶動產品升級，PCB組裝需求也會同步上升。

法人表示，楠梓電亮點在轉投資的滬士電，雖然先前陷入新冠肺炎、湖北封城的困境，但看好疫情逐漸受控制，以及大陸政府仍在加速推展5G建設佈局，滬士電將受惠5G基站、新世代高速網路設備、高速運算伺服器、工控產品等需求穩健，營運成長可期，由於5G高頻高速通訊產品需求旺盛，且新產品的平均單價也高，預期楠梓電未來會有不錯的業外貢獻挹注。

(工商 )