新冠肺炎疫情對經濟造成重大衝擊，就學貸款利率將下降。教育部今天表示，3月25日起，中華郵政公司1年期定期儲蓄存款機動利率調降0.25％，因此，學生負擔利率由1.15％，調降為0.9％，將有94萬名萬學生受惠。

教育部表示，假設學生就讀大學4年(8學期)，貸款總金額50萬元，以原先利率1.15％計算，學生每月還款金額為5455元，利率降為0.9％後，學生每月還款金額為5401元，一年可減少648元之利息。

另新冠肺炎是重大災害，教育部推動緩繳就學貸款本金協助措施，提供個人或家庭經濟受嚴重特殊傳染性肺炎影響致還款困難者，向承貸銀行申請緩繳本金，最多3年。

教育部說，如因疫情導致還款困難者，可持今年1月後每月月收入未達3.5萬元之相關證明文件，向承貸銀行申請緩繳本金措施，1次1年(次)，最多3年(次)，緩繳期間之利息由政府負擔，申請緩繳本金3年(次)後，如仍有還款困難，可向承貸銀行專案申請緩繳期限延長，以協助還款人減輕還款負擔。

為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，教育部已調降利率及推動緩繳本金等協助措施，並持續規劃再予放寬就學貸款緩繳本金門檻及緩繳次數，讓更多剛出社會，所得正要起步的青年紓緩償還本息之壓力，等經濟能力穩定後再來還款。

(中時 )