因應新冠肺炎疫情發展，為避免發生防疫漏洞，落實醫院照服員管理，並針對指定社區設置採檢院所，苗栗縣衛生局特聘醫院感染防治專家，從3月19日至3月25日期間，針對縣內15家醫院執行實地輔導查核，並再次檢核務必落實旅遊史、職業史、接觸史、是否群聚等調查及健康管理。

衛生局表示，這次稽查重點為醫院照服員管理及採檢點整備，針對醫院照服員管理措施有四項，訂有陪病及探病管理規定、醫院照服員防疫機制建置、醫院照服員健康監測與管理以及醫院照服員感染管制教育訓練，未來也將不定期進行查核。

另外，因應未來疫情超前部署，縣內15家醫院作為社區採檢點。應具備的條件，具有獨立採檢空間及採檢器具、正確穿戴個人防護裝備，相關執行細節及落實。輔導過程由醫院感染防治專家協助輔導現場醫療人員，穿著個人防護裝備及整個採檢過程、設置動線是否安全，讓院所針對已建置採檢設施在安全無虞下執行，做為因應未來疫情擴大採檢量能超前部署整備。這項整備作業將減輕縣內急救責任醫院的採檢負擔，同時透過分流分區域就近採檢方式進行，以提升整體檢疫量能。

(中時 )