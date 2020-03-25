「口罩實名制2.0」第二輪線上預購於今日啟動，中國信託商業銀行宣布「中信罩你」活動延長優惠，第二輪線上預購口罩繳費期間持續提供刷卡及帳戶付款優惠，客戶刷中信卡繳費，每戶回饋5元刷卡金，等同三片省一片，透過My Way臺幣數位帳戶轉帳完成付款，享三片口罩含運費共22元之全額回饋。

此外，My Way臺幣數位帳戶客戶即日起至今（2020）年4月30日止，參與每一輪口罩線上預購活動以轉帳支付皆可享一次全額回饋之優惠。

中國信託銀行分析內部數據發現，參與「口罩實名制2.0」第一輪線上預購口罩之中信銀行客戶中有逾6成為上班族、單身比例近7成，顯示政府推動口罩線上預購解決民眾無法排隊購買口罩之痛點。中信銀行同時觀察到，防疫期間民眾外帶、外送及線上購物的需求持續增加，亦加碼提供多項優惠。

即日起至今年6月30日止，於麥當勞歡樂送網路訂餐刷中信LINE Pay卡單筆滿新臺幣250元送LINE POINTS 50點，即日起至今年12月31日止，Uber Eats新會員綁定刷中信卡並輸入優惠序號CTBC100，享單筆消費不限金額現折新臺幣100元之優惠。

此外，中信銀行提供My Way臺幣數位帳戶客戶總價值3,100元的「防疫宅經濟購物金」，即日起至今年6月30日止，客戶成功開立My Way臺幣數位帳戶並登入網路銀行即可一次領取八大網路商城價值共3,000元之購物金，完成指定任務可再獲得100元現金回饋。客戶以My Way簽帳金融卡於美食外送平臺Uber Eats及Deliveroo、串流影音平臺Netflix、遊戲平臺PlayStation以及iTunes、Google Store等通路消費，享2.5％現金回饋無上限之優惠！

(中時 )