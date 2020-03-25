國民黨今日中常會公布第二波人事，除台北市議員羅智強接任革命自勉實踐研究院院長外，副院長也由同為北市議員的游淑慧出任。面對新任務，游淑慧提出三問題，「夸父追日 勇敢拼搏」，期盼國民黨早日走出低谷。

游淑慧曾擔任台北市前市長郝龍斌辦公室主任及發言人，當選第13屆臺北市議員後，與國民黨年輕一代議員參選人成立「藍色新力量」，成員包括台北的林冠勳；新北的馬見、胡文琦、唐慧琳、葉元之、江怡臻；台中李允中；南投游顥；嘉義藍力凱；高雄孫健萍；台東姜駿傑。游淑慧也積極參與電視談話性節目，立論蠻受各界肯定。

游淑慧在臉書表示，對新工作與任務，她希望能找到三件事的答案：

一，大家為什麼繼續留在國民黨打拼？彼此努力和守護的價值是什麼？

二，支持者為什麼要繼續支持國民黨？我們能不能給大家繼續支持的理念和理由？

三，國民黨更好，必須要能讓台灣更好，而國民黨能為台灣付出什麼？

最後，游淑慧以「夸父追日 勇敢拼搏」自勉，期盼國民黨早日走出低谷。

(中時電子報)