故宮防疫升級 展場內觀眾不超過百人 20:152020/03/25 工商 邱莉玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 故宮防疫措施升級！即日起管制展場內觀眾不超過百人，並要求所有入場觀眾保持1.5公尺間距進行參觀。 故宮表示，配合今（25）日中央流行疫情指揮中心宣布「室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦，以減低社區感染的風險」，國立故宮博物院南北院區即日起防疫升級管理措施：1.管制展場內觀眾人數不超過百人，並於大廳設置觀眾等待區，確實作好觀眾分流措施；2.如遇團客入場，將引導各團分樓層、各自帶開參觀，並要求所有入場觀眾保持1.5公尺間距進行參觀。 (工商 ) #觀眾 #故宮 #場內 #入場 #參觀 也許您會感興趣 推薦閱讀 台大校務會議謝絕媒體入場 表決速通過 14:062020/03/21 生活 悶太久 陸影院將迎來大爆發 04:092020/03/22 時尚娛樂 防疫非常時期 UBA戒慎恐懼 04:102020/03/22 運動天地 《迷雁返家路》 父子情惹哭觀眾 04:102020/03/22 娛樂新聞 中職》中職閉門比賽 爭取季票球迷能入場 17:262020/03/23 體育 金泰希生女後首復出 觀眾驚問：她的演技怎麼了？ 07:132020/03/24 娛樂 中職爭取150人入場 鄭文燦：也許可再斟酌 13:192020/03/24 體育 「超人力霸王」現身夢時代 免費入場搶親子商機 18:312020/03/24 生活 閉門踢球 2人確診就停賽 04:102020/03/25 運動天地 寒舍艾美最大宴會廳16.6萬元起跳 04:102020/03/25 時尚消費 生活熱門新聞 每天確診都增20例台人卻無感 他曝原因 - 生活 夫發誓再也不帶妻逛好市多 一看推車懂了 - 生活 星巴克慶生 這2天飲品「買一送一」 - 生活 兒出國玩張上淳被嗆下台 名嘴火大：你算什麼東西 - 生活 台灣疫情還有兩個月 陳時中：封城準備已就位 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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