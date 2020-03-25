故宮防疫措施升級！即日起管制展場內觀眾不超過百人，並要求所有入場觀眾保持1.5公尺間距進行參觀。

故宮表示，配合今（25）日中央流行疫情指揮中心宣布「室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦，以減低社區感染的風險」，國立故宮博物院南北院區即日起防疫升級管理措施：1.管制展場內觀眾人數不超過百人，並於大廳設置觀眾等待區，確實作好觀眾分流措施；2.如遇團客入場，將引導各團分樓層、各自帶開參觀，並要求所有入場觀眾保持1.5公尺間距進行參觀。

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