G20財長會議 易綱：各國需採取宏觀經濟政策組合 19:322020/03/25 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 二十國集團（G20）主席國沙烏地阿拉伯近日召開G20財長與央行行長視訊會議，討論新冠肺炎疫情對全球經濟的影響，並為G20領導人應對新冠肺炎疫情特別峰會做準備工作。中國人民銀行行長易綱出席會議並發言，人行副行長陳雨露陪同出席。 易綱表示，在當前局勢下，G20各國需加強協調，採取宏觀經濟政策組合，有效應對疫情衝擊。中方支持G20作為國際宏觀經濟政策協調主要平台繼續加強協調，支持國際貨幣基金組織發揮全球金融安全網中心的作用，維護全球經濟和金融市場穩定。 (工商 ) #全球 #易綱 #宏觀經濟 #協調 #各國 也許您會感興趣 推薦閱讀 中國新視野－疫情壓垮全球金融市場 五大元素力撐大陸 04:102020/03/21 全球財經 新冠肺炎來襲 全球步退入經濟衰退 22:362020/03/21 財經 調查：3／4經濟學家認全球陷衰退 04:092020/03/22 全球財經 圍城的代價 04:092020/03/22 專題周報 美股大逃殺！降息為何無效？ 00:012020/03/23 財經 美德醫電商平台 防疫立大功 04:102020/03/23 財經要聞 各國利多盡出 科技股吸睛 04:102020/03/23 投資理財 今年的經濟，唉... 04:102020/03/23 時論廣場 全球旅遊全升級 產險旅綜險陸續暫停承保 11:492020/03/23 財經 全球產業鏈癱瘓 陸面臨二度反噬 01:192020/03/24 焦點新聞 財經熱門新聞 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 美經濟要垮了？末日博士驚曝恐怖線型 - 財經 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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