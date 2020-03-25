二十國集團（G20）主席國沙烏地阿拉伯近日召開G20財長與央行行長視訊會議，討論新冠肺炎疫情對全球經濟的影響，並為G20領導人應對新冠肺炎疫情特別峰會做準備工作。中國人民銀行行長易綱出席會議並發言，人行副行長陳雨露陪同出席。

易綱表示，在當前局勢下，G20各國需加強協調，採取宏觀經濟政策組合，有效應對疫情衝擊。中方支持G20作為國際宏觀經濟政策協調主要平台繼續加強協調，支持國際貨幣基金組織發揮全球金融安全網中心的作用，維護全球經濟和金融市場穩定。

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