台灣高鐵公司今日公布隱藏版超前部署作為後，台鐵局也整理疫情期間的所有防疫措施。

台鐵局表示，自1月23日小年夜起，即提出包括「加強執行車站與列車清潔消毒」、「利用廣播與LED等加強衛教宣導」、「身體不適發燒、咳嗽症狀旅客標準作業程序」、「第一線員工健康自主管理」、「預防員工群聚感染及員工確診時之應變措施」等防疫作為，且積極籌措一線員工使用之醫療口罩、酒精、額溫槍、手套、護目鏡等。

隨疫情升溫，台鐵局防疫再升級，各車站實施減少民眾群聚加強管理措施、停止場地租借、車站水龍頭加大出水量、通勤及莒光號列車增設洗手乳、緊急辦理車站及列車換裝感應式水龍頭、因「COVID-19新冠肺炎」之旅客退票免收手續費等防疫、自3月27日起暫時停止對號列車提供飲用水及紙杯等措施。

台鐵局表示，已購置32台紅外線測溫儀，自3月6日起於南港、板橋、桃園及台北等站做測試，3月底將配置於其他松山、中壢、新竹、台中、嘉義、台南、新左營、高雄、宜蘭、羅東、基隆、汐止、樹林、彰化、斗六、屏東、花蓮、台東等總計22個車站，併同另12個一等站以額溫槍量測旅客體溫，計34站將於4月1日起實施進站旅客量測體溫，另配合額溫槍到位時間及徵召防疫天使、部分工時人員進度，陸續增加量測體溫車站，預定最晚5月1日起全面對旅客量體溫。

為降低車內旅客擁擠度，4月1日至4月6日清明連假疏運期間，對號列車不發售站票；電子票證、定期票仍依現行使用規定乘車。

台鐵局因應疫情，訂定處理身體不適旅客標準作業程序、第一線同仁教育事項、行車應變措施與通報機制，保障旅客健康並落實公共運輸責任。

(中時 )