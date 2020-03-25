香港新冠肺炎確診增至410例 19:452020/03/25 旺報 賴廷恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港新冠肺炎確診病例增至410例。（取自中新網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港政府衛生署25日指出，截至25日16時，香港當日新增新冠肺炎確診24例，累計確診病例達410例。 香港政府衛生署與香港醫院管理局當日舉行簡報會，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，24例新增病例包括13名男子、11名女子，年齡在11至57歲之間。其中有19例（含6名留學生）在病毒潛伏期內有到訪外國的紀錄。 香港政府資訊科技總監林偉喬並提到，自25日晚間起將要求從歐美抵港的人士配戴電子手環。手環具備定位功能，執法人員能夠配合手機應用程式，查看配戴者是否擅離居所。 (旺報 ) #香港 #衛生署 #政府 #手環 #香港政府 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫竿子打翻 學者：不罵中國成公敵 04:092020/03/21 焦點新聞 陸學者：暴力亂港危害逐漸顯現 08:562020/03/21 兩岸 動盪害港 經濟自由度指數王座易主 04:092020/03/22 話題觀察 埃及遭批抗疫不力 04:092020/03/22 產業特刊 梅克爾擦亮民主品牌，小英呢 01:202020/03/24 時論廣場 防居家檢疫偷跑 雲林首創離家警報手環 13:172020/03/24 生活 港府推禁酒令！港酒吧業協會：業界反抗到底 13:072020/03/24 兩岸 防疫新手段 屏縣府推平安手環 17:462020/03/24 生活 監控隔離檢疫 資策會有一套 04:102020/03/25 產業．科技 陳柏惟拋找香港人來當兵 郁慕明質疑利用香港人 14:362020/03/25 政治 兩岸熱門新聞 搭載防疫物資中歐班列駛向西班牙 - 兩岸 - 旺報 頻繁入院安撫新冠患者 50名義大利神父殉職 - 兩岸 北京將境外輸入高風險國家和地區名單調整為25個 - 兩岸 - 旺報 不封城不停工 韓有效控制疫情引多國仿效 - 兩岸 伊朗仿製陸利器 襲擊美軍 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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