香港政府衛生署25日指出，截至25日16時，香港當日新增新冠肺炎確診24例，累計確診病例達410例。

香港政府衛生署與香港醫院管理局當日舉行簡報會，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，24例新增病例包括13名男子、11名女子，年齡在11至57歲之間。其中有19例（含6名留學生）在病毒潛伏期內有到訪外國的紀錄。

香港政府資訊科技總監林偉喬並提到，自25日晚間起將要求從歐美抵港的人士配戴電子手環。手環具備定位功能，執法人員能夠配合手機應用程式，查看配戴者是否擅離居所。

(旺報 )