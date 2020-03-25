受新冠肺炎疫情影響，許多演唱會、商演、活動都延後或取消，對音樂產業衝擊相當大，而杰思國際娛樂與星火映畫兩家合作發布品牌打造《Jin音樂捷徑》音樂平台，提供給全球397家音樂廠商使用，涵括80%華語音樂，包含角頭音樂、混血兒娛樂、阿爾發音樂等知名廠牌及慈文傳媒、映美傳媒、藍穎影業、環鷹時代等華語區一線影視大廠，及Ella陳嘉樺、邱振哲、黃氏兄弟、反骨男孩、蔡黃汝、李建軒、吳是閎等話題藝人發布合作。

《Jin音樂捷徑》串流全世界超過125個全球各地影視音平台，包含Apple Music、Spotify、KKBOX、MyMusic、JOOX、MOOV、網易雲音樂、咪咕音樂等。平台將提供完整內容檢核，包括合約授權、透明完整報表金流、綠色通道極速發布及音樂人最關心的歌迷聽眾的喜好、來源、型態等數據分享報告。

杰思國際娛樂強調，「在合作初期，不論是版權公司或是音樂人均可享有免費且完整的歌曲串流數」，此外也進入第二階段的研發，將成為全球唯一提供音樂人大陸實時數據的服務平台，深入了解大陸當地的用戶型態，包含各地城市的喜好程度，及歌迷聆聽專輯歌曲的話題討論，甚至當地音樂平台的排行榜單將都全面揭露。

杰思國際娛樂總經理邱志君表示：「這不僅是第一次華語音樂的數位革命，更將直擊華語音樂人的痛點，除了最即時的發布、結算等基本要求之外，音樂人或版權公司更在意歌迷聽眾的喜好、來源、型態，讓後續的宣傳與演出更有策略依據的進行。」她期許「J-in.com，是採Join的諧音，希望邀請華語音樂人、版權製作乃至影視發行公司共同參與，J-in線上協助音樂人輕鬆檢核、管理，並代申請歌曲編碼，即時上傳發布全球音樂平台，發揮華語音樂無遠弗屆的影響力。」

(中時 )