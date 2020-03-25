新冠肆虐，病毒殺紅了眼！又一個歐洲國家剛剛被確認，因新冠死亡人數超過大陸.它是西班牙，目前死亡人數已經超過了3434人，成為繼大陸和義大利後，被新冠奪走人命最多的第三個國家。

西班牙衛生部門剛剛發布的數字顯示，星期二又有738人死於新冠肺炎，造成死亡人數達到了3434人，目前確診人數則從日前的39673一下跳到了47610。

目前排名第一的義大利死亡人數6820人，第二是大陸的3281人。

(中時 )