又一個歐洲國家新冠死亡人數超過大陸 它是... 19:442020/03/25 中時 孫昌國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 西班牙新冠狀死亡人數正式超越大陸,排名全球第二.(路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肆虐，病毒殺紅了眼！又一個歐洲國家剛剛被確認，因新冠死亡人數超過大陸.它是西班牙，目前死亡人數已經超過了3434人，成為繼大陸和義大利後，被新冠奪走人命最多的第三個國家。 西班牙衛生部門剛剛發布的數字顯示，星期二又有738人死於新冠肺炎，造成死亡人數達到了3434人，目前確診人數則從日前的39673一下跳到了47610。 目前排名第一的義大利死亡人數6820人，第二是大陸的3281人。 (中時 ) #死亡人數 #新冠 #大陸 #34 #一個 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國首都出現首例新冠肺炎死亡案例 03:482020/03/21 財經 四月在英國舉行的2020斯諾克世錦賽延期 18:382020/03/21 國際 越南暫停所有航班入境 外交部：理解尊重 22:362020/03/21 政治 義大利新冠肺炎新增793死 再創新高！ 06:002020/03/22 國際 花蓮佛心醫師發明插管箱 公開設計圖免費供量產 13:212020/03/22 生活 配合防疫 山區KTV業者自動停業兩周 16:372020/03/22 社會 北部某大學研究生 與研究機構確診同一實驗室 17:572020/03/22 財經 環保署員工確診立院委員會邀CDC說明 10:262020/03/23 政治 救經濟！重大建設提早發包 交通部搶先投資700億 16:052020/03/23 生活 改編望春風 台南市樂齡學習上課前先唱歌防疫 16:552020/03/23 生活 國際熱門新聞 又一個歐洲國家新冠死亡人數超過大陸 它是... - 國際 查爾斯扶正情婦卡蜜拉 黛安娜王妃一生最痛 - 國際 十倍奉還！日市長請求還口罩 陸火速寄5萬 - 國際 川普開口求援！ 盼南韓提供新冠病毒試劑 - 國際 烏鴉嘴! 威廉曾說「與凱特散播病毒」 結果老爸真染病 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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