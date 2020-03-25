高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，曾有名嘴建議韓國瑜參選2022年台北市長。不過，桃園市議員王浩宇則建議說，已有相關的民調評估，韓國瑜參選桃園市長，非常有可能靠鐵票當選。

王浩宇在臉書發文表示，如果遭到罷免主動辭職後，韓國瑜要選哪裡？首先，韓國瑜不會選縣轄市。他雖然可以在金門、馬祖、苗栗、竹縣、花蓮等地區輕鬆當選縣長，但他會以六都為主要目標，不會降級選六都以外的縣市。

王浩宇認為，在六都中，台南是深綠地區，韓國瑜沒機會當選，新北、台中有國民黨現任首長要連任，只剩下台北跟桃園可以選擇。最新民調就發現，韓國瑜如果參選台北市，必須要在3人參選（有民眾黨或時代力量）的狀況下，才有可能以些微差距勝出，一對一的狀況下難以打敗民進黨。

王浩宇點出，韓國瑜如果參選桃園市長，因為桃園南區國民黨較有優勢，且韓在中壢、平鎮、龍潭等地區領先潛在對手超過10%，可望在一對一的狀況下直接勝出，當選機率較高。如果屆時民眾黨、時代力量也派人參選，分掉年輕、中間選民選票，韓國瑜將靠鐵票100%當選。因此如果韓國瑜真的要做出選擇，桃園市是韓國瑜最可能當選市長的城市。

(中時電子報)