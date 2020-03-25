黛安娜王妃。(達志影像)

新冠肺炎疫情肆虐全球，今日又有重磅消息傳出，英國克萊倫斯宮（Clarence House）證實現年71歲的英國王儲查爾斯親王（Charles Philip Arthur George）確診，而妻子卡蜜拉則是逃過一劫，沒有感染。身為英國王儲，查爾斯感情世界一直是外界關注焦點，而他最有名的一段情史，就是與前妻黛安娜、現任妻子卡蜜拉的三角戀情。

年輕時期的查爾斯，曾和多位名女人傳出緋聞，包括前英國駐西班牙大使之女喬治安娜羅素、第八代威靈頓公爵之女喬治安娜羅素，甚至還有黛安娜王妃莎拉斯賓塞。

查爾斯的花心更是連前妻都認證，黛安娜生前廚師曾出版過一本回憶錄，書中聲稱黛安娜認為不管自己還是卡蜜拉，都是被查爾斯利用的女兒罷了，她甚至認為前夫從沒對感情專一過，總是在四處獵豔，他天性如此也無法控制。

其實查爾斯的現任妻子卡蜜拉，一直以來都被視為毀掉查爾斯、黛安娜婚姻的罪魁禍首，即便兩人結婚逾15年，卡蜜拉仍不受英國人民歡迎。她在1971年邂逅了查爾斯王子，不過這段身分地位懸殊的愛情，一直被英國女王伊莉莎白二世反對，後來卡蜜拉1973年改嫁他人，查爾斯也在1981年娶了黛安娜。

只是查爾斯、卡蜜拉婚後仍舊藕斷絲連，即便在與黛安娜的婚禮上，查爾斯還是找尋著卡蜜拉的身影，讓黛安娜事後回想婚禮當天，心碎表示這是她人生最慘的一天，她永遠忘不了卡蜜拉在她婚禮的模樣。

「我的婚姻裡有3個人，是有點太擠了。」在婚姻中飽受折磨的黛安娜，終於在1996年與查爾斯正式宣布離婚，結束15年婚姻，之後卡蜜拉也終於守得雲開見月明，在2005年扶正嫁給查爾斯王子，成為英國史上最不受歡迎的王室成員康沃爾公爵夫人殿下。

(中時電子報)