現年71歲的英國王儲查爾斯(The Prince of Wales)被檢測新冠病毒呈陽性，英國疫情的嚴重情況可見一斑，也側面顯示先前實在過於輕忽，威廉王子(Prince William)甚至拿疫情開玩笑，在3月初走訪愛爾蘭時，竟然說「正散播新型冠狀病毒」，如今老爸也遭感染，可謂是烏鴉嘴。

新冠病毒在去年12月下旬在中國大陸武漢傳出，然後開始向外擴散，之後很長一段時間病例都是在亞洲蔓延，可能是這個情況，使得歐洲一直覺得疫情與自己無關，甚至蠻不在乎。英國王太孫威廉王子就表現的特別差。

3月3日，威廉王子與夫人凱特王妃訪問愛爾蘭，在參觀愛爾蘭國家救援總局，與救護車高級醫護人員對談時，他拿新冠病毒開玩笑地說：「我敢打賭，現在在每個人可能都會說『我得了新冠病毒，自己快要死了』，但實際上情況只不過是咳嗽而已。」

他還認為媒體對於新冠肺炎疫情報導過度誇張了，「新冠病毒現在相當受人重視，不過我覺得媒體報導的太過激動了」「順帶一提，劍橋公爵夫婦正在傳播新冠病毒；抱歉，我們將持續注意，如果要必要停止還請告訴我們」。

結果疫情比他想的要嚴重許多，白金漢宮不久後就傳出工作人員確診新冠肺炎，使得包括英國女王、夫婿菲利普親王在19日撤離白金漢宮前往溫莎堡。

如今，威廉王子的父親查爾斯王儲也確診了，這時候再批評也無濟於事，這應該會給威廉一些教訓，話不能亂說，玩笑更不能亂開。

(中時電子報)