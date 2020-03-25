2020年4月牌照稅開徵在即，為了減輕持卡人的負擔，華南銀行特別推出信用卡繳牌照稅專屬活動，除免收手續費以外，單筆稅額達指定金額，登錄再享最高贈7-11現金抵用券200元(當月需刷一般消費達5,000元以上)，且使用信用卡刷卡繳牌照稅流程簡便，除可享延遲付款的好處外，單筆達3,000元以上者，登錄還可享有3期0利率優惠。

牌照稅單筆稅額7,000～19,999元，當月一般消費累積達5,000元以上，回饋7-11現金抵用券金額50元，需登錄，限量6,800名。牌照稅單筆稅額20,000元以上，當月一般消費累積達5,000元以上，回饋7-11現金抵用券金額200元，需登錄，限量600名。 另外，華南銀行加碼再推出百萬刷卡金台灣Pay行動支付繳稅活動，只要使用台灣Pay綁定華南信用卡掃碼成功繳納房屋稅或牌照稅，可獲加碼50元刷卡金回饋(免登錄)，限量各10,000名（每稅款每戶限回饋1次）。以牌照稅為例，使用台灣Pay綁定華南信用卡繳稅單筆達2萬元以上，登錄可獲得250元回饋(200元7-11現金抵用券+50元刷卡金)。

此外，華南銀行日前推出「華南就ｉ罩顧您，OPEN POINT點數FUN心享」活動，將配合政府防疫續辦，只要於2020年3月25日起至3月26日止，在這兩天於衛生福利部中央健康保險署網站(eMask口罩預購系統)預購口罩並使用華南具icash2.0功能信用卡(如夢時代icash聯名卡、OPENPOINT超級點數聯名卡及ｉ網購生活卡)成功繳費者，除前述產品基本權益回饋外，可再享有5,000點OPEN POINT點數回饋（每戶限回饋一次）。

(工商 )