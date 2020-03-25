前陣子搭乘第2批武漢包機返回台灣的361人在今（25）日清晨已經解除隔離，中央疫情流行指揮中心表示，這些人返家後還需要進行14天自主健康管理，而本次集中檢疫整體滿意度達94.8%，不過還是有人抱怨「我是來隔離，不是來戒菸的。」

第二批武漢包機的361人在今日清晨已經結束隔離返家，其中140人由親友接回，其餘221人搭乘遊覽車至定點後已經各自返家，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝表示，本次檢疫過程除了收到數十封感謝信之外，還進行了滿意度調查滿意度達94.8%，不過還是有一些意見出現。

王必勝表示，因為本次孩童較多，所以有人提出需要童書的要求，另外也有人希望能提供打掃工具整理環境等，此外也有人提出抱怨，認為電視台台數太少、房間隔音問題等，甚至有吸菸者表示，「我是來隔離，不是來戒菸。」這些意見檢疫所都會列入參考當中。

再次提醒若是從國外入境後14天內，有發燒、咳嗽等症狀，可以撥打免付費防疫專線1922或0800-001922主動通報相關機關，並依照指示盡速就醫，並主動告知醫師旅遊、接觸及群聚史。

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(中時電子報)