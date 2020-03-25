新冠肺炎（COVID-19）在台疫情持續升溫，今（25）指揮中心再度公布19例新確診，所幸皆為境外移入。不過有媒體對「案134」未知感染源個案提出質疑，外傳該個案是名醫師，是否要特別公布職業身分，以降低國人顧慮？指揮官陳時中回應說，後續的疫調比公布身分來的重要，若個案是醫生那就更不需要擔心，因為防疫措施會更確實。

這2周有許多在外留學、工作的民眾返台，正值新冠肺炎境外移入高峰期，儘管本土案例並不多，但仍有零星本土個案需要注意。今日記者會中，媒體詢問「案134」的疫調狀況，由於之前指揮中心表示，該案屬「未知感染源」，平常工作多要與客戶面對面交談，接觸者很多，如今又傳出其身分是位醫生，是否會選擇公布身分來降低民眾的擔憂？

指揮官陳時中表示，在做過相關疫調後，不會公布案134身分。他強調，並不是在無法追蹤感染源時就要公布身分，「溯源」主要是讓民眾安心，除在必要時才會選擇公布。另，觀察後續發展，「往後拉」的動作才是防疫重點，只要了解相關接觸者並做好檢疫，如果14天之後沒有新增病例，就可以結案。

而外傳案134是位醫師，恐增加民眾顧慮？陳時中返而認為，「是醫生就更不需要擔心了。」因為醫師看病時都有做好防護，真正要追蹤所接觸的人也很容易，但這和找出感染源較不相關。

(中時電子報)