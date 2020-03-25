雖然美國啟動了2兆紓困救經濟方案，但石油仍因前所未有的各國關閉邊境行動而降低需求，價格持續走低。布倫特原油期貨每桶跌0.05美元或0.2%，西德州中質原油期貨跌0.73美元或3.2%。

原油倫敦期貨交易所早盤漲幅收窄，下跌了3.7％。業者說，目翦每天的需求量下降了約1500萬至2000萬桶，隨著印度決定實行關閉邊境的措施，需求將進一步減少。白宮早些時候與參議院民主黨人和共和黨達成協議，提供2兆美元的支出和稅收減免，昨日價格上漲，但今日又回落。

需求萎縮的幽靈和迅速擴大的石油過剩使得近期的價格回升是短暫的。布倫特原油六個月的價差已經跌至十多年來的最高水平，預示著供應過剩，現貨市場指標也顯示疲軟，貿易商預計供應過剩將加劇。

隨著全球經濟的大部分地區關閉以阻止冠狀病毒的傳播，沙烏阿拉伯和俄羅斯都沒有顯示出任何減少抽水以增加市場份額的威脅的跡象。在美國油商在成本削減幅度巨大的情況下，頁岩油產量將迅速回落。

目前，現貨石油供應的價格甚至低於整體價格。從非洲到中東和拉丁美洲的布倫特原油交易均以的大幅折價交易，為多年來最低水平，這表明市場供過於求的加劇。

(中時電子報)