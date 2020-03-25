新冠肺炎在西班牙大規模擴散，目前死亡人數已經超過了3434人，火葬場來不及焚燒屍體，停屍間被占滿。市政府也批准將複合式溜冰場「冰宮」（Palacio de Hielo）改為臨時停屍間。不儘醫院缺人力即使處理病人，療養院更是「重災區」，軍隊已派兵前往協助療養院後發現一些年長者完全被惡意遺棄，甚至死在床上。

據環球時報引述西班牙《20分鐘》報報導，為將有限資源留給年輕的、對社會有貢獻的病人使用，西班牙醫生接到命令，60歲以上重症病人原則上不能進入ICU病房。

由於醫院騰不出人手及時處理病人，網路流傳有患者躺在走廊地板，等待醫護人員治療。老人作為這次疫情最大的受害者，療養院情況也很不樂觀，軍隊已派兵前往協助療養院，西班牙軍方發現一些療養院的年長居民完全被遺棄，任其自生自滅，甚至有的已經陳屍床上，景象令人不勝唏。

西班牙因新冠肺炎而死亡的人太多，嚴峻情況不僅塞爆了太平間，多處安養之家還發生活人死者共處一室的絕境狀態，更迫使政府徵用「冰宮」冰上樂園來暫存大批遺體。馬德里Palacio del Hielo溜冰場將提供場地，充當臨時停屍間，提議已獲當局批准，目前西班牙政府已委由軍方改裝「馬德里展覽中心」充當戰地隔離病院。

(中時電子報)