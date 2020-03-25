COVID-19（簡稱新冠肺炎、武漢肺炎）肆虐全球，發表在《新英格蘭醫學期刊》的最新研究揭露新型冠狀病毒在環境中能存活的時間，結果發現，病毒最喜歡塑膠和不鏽鋼，而在空氣懸浮微粒中，恐怕也能存活超過3小時。

為了進一步了解致病的新型冠狀病毒在人體之外能夠存活多久，美國國立衛生研究院（NIH）、疾病控制與預防中心（CDC）以及普林斯頓大學、加州大學洛杉磯分校（UCLA）組成研究團隊進行研究，透過裝置模仿患者咳嗽、打噴嚏產生飛沫，並偵測病毒在居家或醫院環境中，遺留在物體表面上的病毒究竟能存活多久。

結果發現，新型冠狀病毒在塑膠表面存活得最久，高達72小時，其次是不鏽鋼表面的48小時，也就是說，一旦病毒沾染上塑膠製的各種日常用品和扶手、門把等等不鏽鋼設施，比較容易透過接觸將病毒傳播給下一個人。

至於病毒如果落在厚紙板上，最多能存活24小時，在銅器上則更短，最多4個小時就驗不到病毒的蹤跡了。

新型冠狀病毒在銅器上存活時間最多4個小時，比塑膠、不鏽鋼還短。（圖片來源：pixabay）

此外，研究團隊也用儀器製造PM5.0（5微米）的懸浮微粒，模擬霧化環境下病毒的存活情况，結果顯示，新型冠狀病毒最多能在噴霧中存活3小時。

新冠病毒附著在各類材質上的時間比較。(康健雜誌)

對此中原大學生物科技學系副教授招名威認為，病毒大小在0.1微米等級以下，也就是PM0.1左右，可能吸附在噴霧微粒上，飄散在空中，這樣的「氣溶膠」雖然看起來生存時間短，卻是最直接感染的途徑，可穿透呼吸系統進入人體內，殺傷力最大。不過他也補充，大部分的病毒還是隨著飛沫來傳染，因此，配戴醫療口罩仍然可以阻擋，但若是醫護人員，N95會是比較建議的配備。

研究團隊也把這些數據和SARS-CoV-1做比較，結果發現，兩者在物體表面存活的時間相近，但是，新型冠狀病毒的傳播力卻高出許多，NIH研究人員推測，無症狀感染者會傳播病毒是重要關鍵。

NIH的建議包括：

1.避免與生病的人密切接觸。

2.避免觸摸眼睛、鼻子和嘴巴。

3.生病時待在家裡。

4.用紙巾蓋住咳嗽或打噴嚏，並將紙巾丟進含蓋垃圾桶。

5.常用清潔劑和抹布消毒常觸摸的物體和表面。

(中時電子報)