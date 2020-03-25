浪琴表（Longines）為慶祝Master巨擘系列上市15周年，昨日舉辦巨擘系列新款年曆腕表上市發表會，邀請張立昂以紳士造型出席，張立昂身穿三件式正式西裝搭配巨擘系列年曆腕表，舉手投足也變得斯文優雅起來。

張立昂佩戴浪琴表Master巨擘系列年曆腕表扮優雅紳士，氣質再升級。（Longines提供）

張立昂認為要當一個紳士，不僅外在的衣著打扮要考究，內在的精神也很重要，其中「工作認真」、「對女人溫柔」更是紳士的必備美德，「我會以此為目標努力！」受到新冠肺炎疫情影響，張立昂不得不把演唱會延到8月，且近來只能「宅在家」創作新曲。被媒體問及感情生活時，張立昂哀怨地說：「現在要想認識異性朋友，應該很難吧！」

浪琴表巨擘系列自2005年上市以來，以高CP值和卓越的高複雜功能等優勢贏得消費者的喜愛，一直穩居品牌的銷售冠軍，繼去年推出高複雜的巨擘月相表之後，今年浪琴表再次加碼推出年曆表，搭載浪琴表獨家L897自動上鏈機械機芯，可自動辨識與調校30天與31天的大小月份，無須進行人工校正，展現品牌的製表工藝和功力。巨擘系列年曆表具有64小時動力儲存，並可透過透明底蓋欣賞機芯運作，有黑、銀、藍和時標鑲鑽等四款優雅面盤設計，年曆顯示在3點鐘位置，可搭配鱷魚皮表帶或不鏽鋼表帶。

浪琴表Master巨擘系列黑色面盤年曆腕表，7萬3000元。（Longines提供）

浪琴表Master巨擘系列銀色面盤年曆腕表，7萬3000元。（Longines提供）

浪琴表Master巨擘系列銀色面盤點鑽時標年曆腕表，8萬5100元。（Longines提供）

浪琴表Master巨擘系列藍色面盤年曆腕表，7萬3000元。（Longines提供）

(中時 )