重慶市火鍋協會副會長劉梅25日表示，重慶火鍋業正全面復工復業，目前全行業復工率達到96.8％，員工返崗率達95.4％。新冠肺炎疫情期間，重慶推出零接觸火鍋外賣服務，自l月26日至3月24日，全市200餘家火鍋店總計接獲外賣訂單13萬份，銷售額1785萬元（人民幣，下同）。

25日重慶召開新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會，劉梅指出，為期一個月的雲端「宅家火鍋節」期間，重慶號召186家火鍋店透過各平台的APP線上推送，以「愛、購、曬、趴」為主題，平均每天每家門店銷售外賣訂單30份，銷售額超2500萬元。

據重慶市火鍋協會去年10月的數據顯示，現有630家企業會員，會員整體從業人員數量超過12萬人，經推估重慶市火鍋業的直接從業人員近56萬人。若由原料、調味料、新興方便火鍋生產，到火鍋店經營的全產業鏈來看，協會估算重慶火鍋業年產值近500億元（約合新台幣2138億元）。

(旺報 )