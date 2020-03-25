利奇實施庫藏股 預計買回3,000張 20:192020/03/25 工商 曾麗芳 、南投 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 自行車零組件廠商-利奇（1517），受到全球股災衝擊，這波股價最低掉到5.39元的1年新低價。利奇董事會為了維護股東權益，今（25）日決議，自3/26至5/25期間，預計買回3,000張庫藏股轉讓給員工，購買區間價格在4.61至12.27元之間，購買總金額上限為8.89億元。 利奇董事會同時決議，每股將配發0.2元股息。利奇今日股價上漲了0.16元，收盤價6.15元，漲幅2.67％。 (工商 ) #利奇 #買回 #董事會 #購買 #實施庫藏股 也許您會感興趣 推薦閱讀 3月97家上市櫃 擬投近400億護盤 04:092020/03/21 財經要聞 直得科技今起實施庫藏股 股價卻暴跌 10:202020/03/23 財經 《汽車股》三陽甫買回1.5萬張，今起再祭庫藏股 10:342020/03/23 財經 疫情衝擊未上市櫃公發公司財報 4月底前可申請展延 17:022020/03/23 財經 華電網決議買回庫藏股 17:022020/03/23 財經 《金融》國際情勢震盪，央行重啟附買回操作 17:392020/03/23 財經 台郡公告買回庫藏股 20:342020/03/23 財經 宏全24日起至5月22日 擬買回1萬張庫藏股 21:122020/03/23 財經 實施庫藏股護盤－佰鴻三度啟動 股價飆漲停 01:202020/03/24 證券．權證 機殼廠第二家！應華跟進可成 啟動庫藏股救市 17:292020/03/24 財經 財經熱門新聞 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 美股強彈觸底訊號浮現？ 歷史數據揭殘酷事實 - 財經 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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