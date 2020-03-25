自行車零組件廠商-利奇（1517），受到全球股災衝擊，這波股價最低掉到5.39元的1年新低價。利奇董事會為了維護股東權益，今（25）日決議，自3/26至5/25期間，預計買回3,000張庫藏股轉讓給員工，購買區間價格在4.61至12.27元之間，購買總金額上限為8.89億元。

利奇董事會同時決議，每股將配發0.2元股息。利奇今日股價上漲了0.16元，收盤價6.15元，漲幅2.67％。

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