全台灣最大智慧冷鏈園區25日開工動土！國泰人壽投資的「物流共和國台北冷鏈園區」於25日上午正式開工動土，國泰人壽指出，依據工研院資訊，台灣低溫食品的冷鏈使用率已達90％以上，冷鏈相關服務產業隨著經濟發展也穩定成長，需求量相當大，此次預計投資金額超過40億元、未來預估帶動週邊年產值達200億元效益。

永聯物流開發董事總經理張建泰表示，智慧冷鏈園區由永聯物流開發規劃與招商，瞄準進口冷鏈食品加工、揀選、儲存等需求，鎖定食品貿易商、零售通路及連鎖餐飲等產業，將開發1萬4千坪智慧冷鏈園區，打造出台灣最新國際規格自動化多溫層冷鏈園區。

「物流共和國台北冷鏈園區」基地面積達4.4萬坪、建物樓地板面積達1.4萬坪，開發內容有：多溫層冷鏈倉儲、自動化設施、節能設備、會議空間、員工休憩空間，預計完工時間在2021年第2季。

目前國壽已在全台投入約135.7億元、購置21.1萬坪倉儲用地，打造物流共和國園區，是全台最大的物流倉庫包租公，年化收益率4％以上。看準台灣電商興起、物流倉儲需求逐年增加，國壽從2013年底起就在全台大獵地，從瑞芳、桃園到台中烏日，陸續投入超過百億元資金，開發六座大型物流園區，土地面積共約超過21萬坪，由於物流業者需求穩定，具有一定收益，目前年投報率都在4％以上。

永聯物流開發指出，依據行政院主計處統計資料，每年進口食品總量約達200萬公噸，近10年來進口肉類、蔬果、水產等冷鏈食品每年平均以5％增加，對於冷鏈服務的需求也隨之而增。但多數中小企業無法投資高成本的設備，導致部分的企業只能屈就不適當的物流設施，影響公司的成長與發展，且台灣冷鏈產業自1980年代發展至今已有30多年的歷史，早期投入之設施已老舊耗能不具營運效益。因應市場強烈的需求，永聯物流開發決定投入完整的資源打造新一代冷鏈服務系統，全台灣佈局，開發完整冷鏈物流網絡。

永聯物流開發指出，「物流共和國台北冷鏈園區」已被台灣全家便利商店選定，使用超過一半以上的園區空間，成為旗下全台物流公司北部第三座物流中心。其餘空間永聯物流開發以自動化設備為核心，建設1萬1千個棧板儲位多溫層冷鏈倉庫，提供食品供應商放置庫存就近服務連鎖通路。

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