搶救進入「加謢病房」的住房率，並全力搶攻國人春遊住房商機，台北晶華酒店針對國人旅遊市場再加碼，推出「買6,000、送1,1000」餐飲升級版，4月2日至5日入住，隨房附贈6,000元餐飲抵用券、3,000元購物券、1,000元SPA券、以及1,000元客房升等券。

另外，自4月1日至12日台北晶華則推出「超級VIK-城市野營」專案，每房6,600元，贈送兩大兩小的柏麗廳自助早餐與晚餐，以及專屬於小朋友的全天候免費冰淇淋吧。周末入住的房客還可受邀參加「Egg Safari尋蛋獵遊」活動，年年熱銷的「晶華出奇蛋」鴕鳥蛋蛋糕以及一系列的復活節甜點也將在酒店一樓的Regent Gift Shop外賣櫃販售，晶華期望以各式豐富多元的活動以及歡樂氛圍，引領大小朋友們歡度春假。

台北晶華針對四月連假期間加碼推出的「買6,000、送1,1000」餐飲升級版，這回扎扎實實的送出了6,000元的餐飲抵用券，其中3,000元可於晶華館內餐廳使用、另外3,000元可於晶華館外餐廳，如位於信義誠品的泰市場海鮮自助餐廳、或是Just Grill牛排館使用，加上原有的3,000元麗晶精品購物抵用券、1,000元沐蘭SPA療程抵用券、以及1,000元晶華客房升等券，總回饋金高達11,000元。

「超級VIK-城市野營」專案則是專為Very Important Kids量身打造，全家入住17坪大且擁有戶外露臺的雲天露臺客房，於CNN推薦的最佳自助餐廳享受四客早餐與晚餐，小小貴賓們還可以憑VIK手環，全天候進出自助餐廳享用H?agen-Dazs冰淇淋。

台北晶華此次全新推出的「Egg Safari尋蛋獵遊」活動是專為入住酒店的小小貴賓所設計，活動將於4月4日（週六）、5日（週日）以及4月11日（週六）、12日（週日）舉辦四個場次、凡是期間下榻酒店者皆可報名參加，兔子姊姊將帶領小朋友們前往晶華酒店旁的14、15號公園，尋找藏於公園內的彩蛋，彩蛋內有點心房主廚準備的甜蜜好禮、接著回到飯店進行復活節蛋彩繪，並將選出一名最有創意的小貴賓送出「晶華出奇蛋」一份，孩子們的假期回憶將充滿著藍天、綠地以及美味的餐點。

熱賣多年的「晶華出奇蛋」，仍然是復活節最搶手的甜品，主廚以重約540公克的鴕鳥蛋殼為盛器，將全蛋、糖、牛奶、法國頂級依思妮奶油、質感細緻的日本紫羅蘭低筋麵粉一起拌勻製成麵糊，注入於鴕鳥蛋殼內，烘烤成馥郁香濃、滑順綿密的海綿蛋糕，準備品嚐時，必須先以附贈的小木槌將厚約半公分的鴕鳥蛋殼敲破，軟嫩的海綿蛋糕露餡之後、撲鼻的香氣引人食指大動，趣味與美味兼具。「晶華出奇蛋」禮盒裝售價980元、搭配「奇趣鳥籠」售價則為1,980元，另外會贈送8色環保無毒著色筆，消費者可以在蛋殼上作畫、享受彩蛋的樂趣。

(工商 )