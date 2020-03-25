周蕙將26日歡慶43歲生日，當天在臉書直播，與粉絲互動，舉行點歌傳情任務，直說：「想告白想求情就來求助蕙兒姊，非誠勿擾，愛情緊來，說出你的愛吧！勇敢留言，無經驗可，有心最重要。」近期新冠肺炎肆虐，她呼籲大家注意身體健康、出入平安，「醫護人員辛苦了，加油！」

她日前趁空檔特地去看「再見梵谷-光影體驗展」，加上憶起從去年高以翔驟逝、Kobe Bryant墜機生亡及劉真病逝等，讓她有感而發：「永遠不知道下段生命將如何？我越來越清楚知道自己不想留下遺憾，也許梵谷當年就是沒有留下遺憾，隨心所欲的生活，去做自己想做的事，開心過自己想過的樣子，不想留下遺憾。」

而她分享去年7月底前往法國旅行，去了南法普羅旺斯地區雷波的光影採石場的藝術投影展，當時很幸運遇到特展，一口氣看到了梵谷、畢卡索、夏卡爾與克林姆四個畫家的作品展，看到畫作在巨大洞穴中投影呈現，她相當震撼感動，感受了很棒、特別體驗，印象深刻。

(中時 )