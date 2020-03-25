OZI去年以首張個人專輯《OZI：The Album》，奪下金曲最佳新人獎，引起熱論，他近來正忙籌備新專輯，3月初原定計劃赴美國錄音，豈料新冠肺炎肆虐，他的母親葉璦菱、父親名攝影師陳文彬相當擔心他獨自在美國的狀況，葉璦菱說：「他爸爸每天抱著電腦看新聞都快恐慌症。」不過OZI 24日已順利抵台，他的父母也放寬心許多。

OZI前天在IG秀出一大包口罩，呼籲大家有多的口罩也請一起分享給身邊需要的人，「大家一起認真防疫，不散播病毒，散播愛！別讓2020壞到底」，他的經紀人表示OZI在美國做足防疫措施，在返台前，特別把身上多的口罩，分送給在美國的親友、製作音樂的夥伴，盼大家都健康平安。

疫情逐漸升溫，重創兩岸演藝圈，OZI去年原本敲定的工作、活動、商演紛紛被延期、取消，約20場，粗估損失上百萬，經紀人說現階段讓他專心創作，之後陸續推出新單曲，不過原先預計12月推出新專輯，受到疫情影響，坦言：「可能會順延到明年。」

而OZI從美國返台，目前正居家隔離14天中，葉璦菱透露先前剛好聽到朋友有空屋，順勢租下來，讓OZI居住，笑說：「因為家裡有長輩，我叫他在外面多住久一點，比較安心，他也覺得那個房子不錯，自己可以好好創作。」她每天都幫OZI 準備三餐、保健食品等，她與老公現減少出門，待在家追劇。

葉璦菱原本計劃與家人在國內旅遊，因疫情關係皆取消，「想去中、南部要搭高鐵，但是也會擔心，開車又覺得太久，都先待在家。」她近來的海外演出都已取消，樂觀說：「我這個時候唱歌都是唱開心的，損不損失都沒關係。」

(中時 )