鄭人碩獲選臺北市109年模範勞工、全國模範勞工，擠下各行各業的優秀工會代表，成為台北市電影戲劇工會第一位以演員身分晉級全國模範勞工的人選，鄭笑說：「這算是去年金馬遺珠的一個安慰獎吧！」台北市電影戲劇工會理事長楊芸蘋則表示：「金馬影帝由評審團主席頒獎，模範勞工是由總統頒獎。」

鄭人碩幕後出道，更了解劇組同仁的辛苦。（盧禕祺攝）

因為鄭人碩是幕後轉幕前，當上演員就更懂得照顧工作同仁，他說：「只要進組，大家都在同一艘船上，不能有人暈船嘔吐、溺水。」像他之前演《人面魚：紅衣小女孩外傳》，就會幫劇組扛軌道跟升降梯，一手拿10幾公斤的器具當健身，搬到爆汗妝花了再補；另他去年拍攝新片《同學麥娜絲》，也體恤工作人員辛勞，主動約飯局請大家吃吃飯、喝喝酒，「包括司機都一起請來，我可能比他們多領一些錢，我照顧他們、他們也照顧我。」

比較可惜的是，因為近來新冠肺炎影響，模範勞工的頒獎典禮選擇延期，且政府單位原本要派一組工作人員，到鄭人碩拍攝的新片片場側拍，紀錄他工作時的樣子，該計畫也因疫情而取消，不過大家也因此得知他獲選的消息，猛虧了他一下。

鄭人碩（右）在手遊宣傳影片中演繹年少輕狂時的兄弟情義。（金橋娛科提供）

至於推薦原因，台北市電影戲劇工會整理出鄭人碩的績優事蹟，其中包含熱愛工作、獲獎無數、分享表演方式、公益推廣等，更提及他去年見義勇為，和警方協力制服毒販的英勇事蹟，最後薦送單位評定總分高達99分。

工作方面，鄭人碩今年年初原本要赴大陸拍攝兩部長片，對手演員卡司超強，無奈受到疫情影響拍攝只得暫停，加上他今年原有4部片要在台上映，部分新片也選擇延檔，所以他近來處於休假日狀態，這陣子在家就瘋狂做菜，也會玩自己首次代言的手遊《少年猛將傳》，他坦承之前鮮少玩手機遊戲，這回算是多了新體驗。

疫情間鄭人碩還是會出門到游泳池游泳，不過在泳池更衣室令他有點小困擾，畢竟被認出來後還要換衣服坦誠相見，尷尬指數超高，另他4歲的兒子今年年中才會進幼稚園，目前尚不用擔心群聚感染，他也擔心小朋友抵抗力差，不太敢父子同遊。

(中時 )