台中第二選區立法委員陳柏惟在立法院質詢時建議說「要讓香港人來台灣當兵」，此言一出即招批「講幹話」。前立委郁慕明更回憶「我那時在立法院，不管是藍是綠，受關注的都是學有專精、問政紮實的立委」。他大批陳柏惟「弱智言論」，「質詢台耍寶演猴戲」。

郁慕明在臉書表示，陳柏惟「除了弱智以外，所謂找香港人當兵更年輕『更恨中國』，不正說明你們喊台獨卻不願去打仗，還異想天開找中華人民共和國香港特區人民當你們自以為的『傭兵』？利用那些香港人成就你們當選，等他們來投奔你們又拒絕收留，現在需要全面備戰了，才想到再利用他們替你們賣命？」。

郁慕明更質疑陳柏惟們「又或者你們真是深藏不露的臥底，找中國香港特區人來從軍，正好應證兩岸的確是一國，中國台灣特區不久也就要成立？」。

有網友回應指出，「單一選區兩票制，讓我們選出了比當年鄉鎮市長都不如的立委，各政黨的不分區又不如當年設想的要有政黨的理想性，整個制度已經崩潰，恐怕是無法回天了」。

(中時電子報)